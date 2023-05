Nothing Phone (2) si avvicina: debutterà a luglio

Come al solito, Nothing non smette mai di stuzzicare il suo prossimo modello, Nothing Phone (2). L’azienda, sebbene molto giovane, riesce a creare molto clamore attorno a sé, senza dubbio grazie alla sua capacità di rivelare piccole informazioni nelle settimane precedenti un lancio.

Il telefono Nothing (2), il secondo smartphone del brand, sarà ovviamente un caposaldo della sua strategia, quindi non fa eccezione in questa strategia di comunicazione. Carl Pei, co-fondatore del brand, ha annunciato alla rivista Forbes che il suo “iPhone challenger” uscirà il prossimo luglio. Ha confermato che sarà un lancio globale, quindi possiamo aspettarci questo smartphone intorno a luglio, anche in Italia.

Un’uscita altamente strategica

Ancora più importante, la scelta di Forbes non è stata insignificante per questo annuncio, dal momento che Carl Pei ha annunciato che il telefono (2) sarà disponibile negli Stati Uniti contemporaneamente al resto del mondo. Non è stato così per il Nothing (1), che ha impiegato mesi ad arrivare, nonostante l’entusiasmo della stampa e di molti Tech influencer oltreoceano.

Il co-fondatore del brand ha indicato che il mercato americano è stato molto importante per il successo dell’azienda e vuole essere una vera alternativa all’iPhone. Ricorda che negli Stati Uniti l’iPhone domina il settore in proporzioni molto maggiori rispetto all’Europa, con una quota di mercato di quasi il 65%. Che un produttore di Android voglia sfidare il brand della mela sul proprio terreno è quindi una grossa scommessa.

Carl Pei ha colto l’occasione per confermare una serie di voci. Ha menzionato una batteria da 4700 mAh, 200 mAh più grande rispetto al telefono (1). Il SoC è stato ancora una volta confermato, sarà infatti lo Snapdragon 8+ Gen 1. Carl Pei ha potuto esprimersi sulla scelta di non optare per uno Snapdragon 8 Gen 2.

Ha spiegato che si trattava di un “processore collaudato”, “accuratamente testato e continuamente ottimizzato attraverso numerosi aggiornamenti dal suo lancio”. Ha spiegato che il chip fornirà prestazioni di fascia alta senza costare troppo.