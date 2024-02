Nothing Phone (2a) confermato ufficialmente, sarà un gran balzo avanti rispetto al Phone (1)

Il terzo smartphone altamente atteso di Nothing, chiamato Nothing (2a), sta per arrivare. E questa volta è confermato in via ufficiale da Akis Evangelidis, co-fondatore e responsabile marketing di Nothing che ha delineato i punti chiave del dispositivo.

Secondo Evangelidis il Phone (2a), conosciuto anche con il nome in codice Aerodactyl, rappresenterà un “aggiornamento chiaro rispetto al Phone (1) su ogni singolo aspetto”. Nonostante il prezzo più economico, sfrutterà appieno tutte le funzionalità e le caratteristiche più amate del Phone (2), con particolare attenzioni alle prestazioni, alle fotocamere e ai software.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Phone (2a) presenterà un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e un refresh rate di 120Hz. Ci sarà anche un chipset Dimensity 7200 abbinato a 8/12GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. Si prevede infine una coppia di fotocamere da 50MP sul retro, e il prezzo di lancio dovrebbe essere attorno ai €400.