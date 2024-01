Nothing Phone 2a: questa certificazione svela uno dei suoi ultimi segreti

In definitiva, non ci saranno molti segreti attorno al nuovo Nothing Phone 2a. Atteso nelle prossime settimane per ampliare l’offerta nella fascia media, il dispositivo continua a dettagliare le sue specifiche tecniche in base ai leak e nei suoi vari passaggi all’interno degli enti certificatori. Con la sigla “A142”, il piccolo 2a è passato pochi giorni fa nelle mani del TUV, dove è stato quotato. L’opportunità per noi di apprendere che il nuovo smartphone di Nothing farà affidamento sulla tecnologia di ricarica rapida da 45 W.

Un lancio imminente

Tuttavia, questa certificazione (definitiva?) non ci dice di più sul dispositivo. D’altro canto, prefigura un lancio imminente. Secondo le indiscrezioni, il dispositivo infatti non dovrebbe impiegare molto a materializzarsi. Verrebbe annunciato al MWC del prossimo febbraio e arriverebbe sul mercato subito dopo a meno di 400 euro di prezzo di partenza.

Cosa aspettarsi dal Nothing Phone 2a?

Se la certificazione TUV del Nothing Phone 2a non ci fornisce ulteriori dettagli, precedenti fughe di informazioni ci permettono già di tracciare un ritratto approssimativo della macchina. Lì troveremmo un pannello AMOLED da 6,7 pollici in grado di arrivare fino a 120 Hz. Sotto questo schermo pulsa un processore MediaTek Dimensity 7200, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione sul modello base. La versione meglio equipaggiata dello smartphone includerebbe 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

In entrambi i casi troveremmo un sensore fotografico principale Samsung ISOCELL S5KGN9 da 50 Mpx, supportato da un modulo ultra grandangolare ISOCELL JN1 da 50 Megapixel. Sul frontale sarebbe infine prevista una piccola fotocamera da 16 Megapixel.

Alimentato da Android 14 e NothingOS 2.5, il Nothing Phone 2a presenterebbe altrimenti una batteria da 4.290 mAh e sarebbe disponibile in due colori: bianco e nero.