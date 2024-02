Nothing Phone (2a) senza veli al MWC 2024

In attesa della presentazione ufficiale fissata per il prossimo 5 marzo, Nothing Phone (2a) è stato svelato al pubblico del Mobile World Congress di Barcellona. Si tratta, come riferito dal produttore, della prima incarnazione di smartphone con design interno completamente visibile.

Il design di Nothing Phone (2a)

Ad essere mostrato e illustrato solo il design. Le fotocamere posteriori sono posizionate e ricordano quasi due occhi, che sovrastano la bobina del chip Nfc. Al di sotto il “cervello” dello smartphone, composto dal chipset. Il resto degli elementi è posizionato con un sistema a griglia circolare. Gli angoli sono arrotondati e con un raggio maggiore. Le linee sono armoniose e morbide. La sua copertura unibody è ad angolo di 90°; i bordi sono avvolti per creare una nuova dimensione e una nuova prospettiva per l’aspetto, senza dimenticare il modulo della doppia fotocamera. Non è solo un vezzo estetico, ma anche sinonimo di una maggior robustezza, secondo quanto affermato dal Nothing.

A dispetto di chi ama l’asimmetria, Nothing Phone (2a) prevede una parte inferiore che interrompe il flusso di quella superiore. I designer lo hanno descritto come un senso di equilibrio asimmetrico. Il coperchio della batteria è stato progettato ispirandosi al disegno della mappa della metropolitana di New York realizzato dal designer milanese Massimo Vignelli. La fotocamera del device prevede una “protuberanza” che è utile a tenere in equilibrio il telefono quando è appoggiato su una superficie piana. Inoltre, consente di ridurre al minimo le ostruzioni delle dita quando si scatta una foto.