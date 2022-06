Nothing Phone: svelato il design dello smartphone trasparente

Dopo aver pubblicato alcuni “pezzi” oltre a un video in cui possiamo scorgere di nascosto lo smartphone, ecco la prima foto ufficiale del Nothing Phone(1) che ne svela il retro.

Trasparente e con una bomba al centro!

Nothing lo ha pubblicato sui social proprio oggi e scorgiamo subito un retro trasparente con qualche vite a vista. Rispetto a quanto siamo abituati, la batteria non è il primo elemento visibile, l’azienda ha lavorato tantissimo per far rendere al meglio l’estetica e questo si riflette nelle piastre che ricoprono i vari componenti. Al centro, un buffo logo che sembra rappresentare una bomba dei cartoni animati.

Manca 1 mese

Come è facile intuire, Nothing vuole rendere il lancio virale e intende sfruttare il mese che ci separa dalla sua presentazione ufficiale (12 luglio) per far in modo che più persone possibili ne parlino.

Nel frattempo, possiamo già ricordare che le indiscrezioni anticipano uno schermo Full-HD da 6,5 ​​pollici a 90 Hz, un processore Snapdragon 778G, una fotocamera da 50 Megapixel, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria e una batteria da 4500 mAh in grado di supportare fino a 45W di ricarica e ricarica wireless. Resta da scoprire ancora quale sarà il suo prezzo di lancio.