Nothing sarà il primo partner di Google a lanciare la beta di Android 14

Nothing, la chiacchierata azienda di Carl Pei, ha annunciato che sarà uno dei primi partner di Google Android a offrire l’accesso alla beta di Android 14 sul Nothing Phone (1).

Lo smartphone di Nothing utilizza un sistema operativo personalizzato. Pertanto i test del nuovo aggiornamento Android 14 Beta 1 saranno pensati per garantire una perfetta integrazione con Nothing OS e di conseguenza una user experience priva di problemi.

Google è stato uno dei primi sostenitori di Nothing ed entrambi i team collaborano per implementare i feedback e offrire la migliore esperienza ai propri utenti. Quest’ultima partnership con Android testimonia l’impegno di Nothing nel portare i più recenti aggiornamenti tecnologici ai suoi utenti.

Al momento non ci sono date per l’arrivo dell’aggiornamento. Tuttavia NothingOS non è tanto diverso da Android di base, pertanto non ci si dovrebbe mettere molto a eseguire tutti i test. Una volta che il sistema operativo avrà fatto capolino su Nothing Phone (1) potremo aspettarci una rapida adozione anche da altri smartphone.