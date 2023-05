Una nuova normativa UE contro greenwashing e obsolescenza programmata

Il Parlamento europeo ha redatto una nuova legislazione con l’obiettivo di offrire una migliore etichettatura dei prodotti all’interno della UE e limitare la presenza di caratteristiche fuorvianti, dichiarazioni ambientali non conformi e restrizioni sulla riparabilità.

La direttiva vuole colpire l’uso di dichiarazioni ambientali non conformi sugli imballaggi e sulle diciture come “climaticamente neutro” e “rispettoso dell’ambiente” da parte dei produttori se non supportate da prove dettagliate.

Il progetto legislativo prevede anche un’etichettatura chiara per il costo delle riparazioni dei prodotti e riguardo a qualsiasi potenziale restrizione delle riparazioni da parte dei produttori.

L’industria non dovrà più trarre profitto dalla produzione di beni di consumo che si rompono subito dopo il termine del periodo di garanzia. Inoltre, i consumatori dovranno ricevere informazioni chiare sulle opzioni e sui costi delle riparazioni. Le etichette dei prodotti informeranno i cittadini su quali beni sono garantiti per durare più a lungo e i produttori i cui beni sono più durevoli ne trarranno vantaggio. La giungla delle false dichiarazioni ambientali finirà poiché saranno consentite solo dichiarazioni ecologiche certificate e comprovate, ha affermato Biljana Borzan, VC dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo

L’obiettivo della nuova direttiva è aiutare i consumatori a compiere acquisti più informati e incoraggiare le aziende a offrire prodotti più sostenibili. Il Parlamento europeo vuole anche vietare affermazioni fuorvianti riguardanti la durata della batteria, l’obsolescenza programmata e le caratteristiche di progettazione che limitano il ciclo di vita di un prodotto.

La nuova legge imporrà anche l’interoperabilità con accessori di terze parti come caricabatterie e pezzi di ricambio che dovranno funzionare con i dispositivi senza limitarne la funzionalità. La bozza della normativa è già stata approvata, dunque i i negoziati tra il Parlamento europeo e i paesi membri dell’UE dovrebbero essere avviati molto presto.