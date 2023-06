Nuove informazioni sul display della serie Pixel 8

Ancora più leak sulle specifiche del nuovissimo Google Pixel 8: è giunto infatti un nuovo rapporto sulle specifiche dello schermo dei prossimi dispositivi. Una fonte interna di Google, ovviamente anonima, ha rivelato alcune delle caratteristiche dei display di entrambi gli smartphone della serie.

Il Pixel 8 di base presenterà uno schermo OLED piatto da 6,17 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e un refresh rate di 120 Hz che potrà ridurre a 10 Hz, 30 Hz o 60 Hz a seconda della situazione. Il pannello dello schermo avrà una dimensione di 64 x 143 mm con una curvatura agli angoli di 102 pixel rispetto ai 47 pixel del suo predecessore. La luminosità massima sarà di 1.400 nits durante la visualizzazione di contenuti HDR.

Il Pixel 8 Pro, invece presenterà uno schermo OLED piatto da 6,7 pollici con una risoluzione di 1.344 x 2.992 pixel e un refresh rate di 120 Hz, in grado di scendere fino a 5 Hz per risparmiare batteria. Proprio come l’altro modello, il Pixel 8 Pro avrà una curvatura agli angoli superiore, il che porterà il conteggio dei pixel per pollice a 490 ppi sul Pixel 8 Pro rispetto ai 512 ppi del Pixel 7 Pro. La luminosità massima in modalità HDR sarà invece di 1.600 nits.