Nuovo remix per la suoneria flagship Over The Horizon di Samsung

Tutti i brand di smartphone si identificano da tempo con una suoneria che li contraddistingue: dal Nokia Tune al Huawei Tune Living, passando per Hello Moto di Motorola.

La suoneria che contraddistingue gli smartphone Galaxy di Samsung, invece, è invece, “Over the Horizon“, un tema che, nel corso degli anni, ha vissuto diversi remix.

Ora, però, è la prima volta che lo stesso artista è stato chiamato a reinterpretare la musica in assoluto per una seconda volta.

Come si evince dal titolo ufficiale, “Over the Horizon 2022 Produced by SUGA of BTS“, il brano è stato remixato dal produttore discografico SUGA, rapper del gruppo sudcoreano BTS.

Il nuovo tema audio fa seguito al remix dello scorso anno (sempre di SUGA), lanciato in occasione dell’uscita dei modelli Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3.

Il nuovo remix è stato prodotto per i pieghevoli Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 che saranno in vendita a partire dalla prossima settimana, ma che possono già essere preordinati.

La suoneria sarà comunque distribuita anche ad altri dispositivi Galaxy tramite un aggiornamento software.

Se volete ascoltare il brano in anteprima, trovate il video qui sotto