Nvidia annuncia DLDSR: cosa cambierà nei videogames?

Nel 2021, AMD ha risposto al DLSS di Nvidia annunciando una soluzione concorrente chiamata Fidelity Super Resolution (FSR).

All’inizio di quest’anno, invece, è Nvidia a rispondere annunciando la tecnologia DLDSR, per Deep Learning Dynamic Super Resolution a meno di una settimana dalla presentazione di AMD al CES 2022 che ha svelato una nuova funzionalità chiamata RSR.

Le due tecnologie per le schede grafiche da gaming hanno poco a che fare tra loro, anche se la tempistica dei rispettivi annunci le mette di fatto una contro l’altra. L’RSR di AMD mira a migliorare il frame rate laddove il DLDSR vuole migliorare il rendering delle immagini, specialmente a 1080p.

Cos’è l’RSR?

La tecnologia proposta da AMD, la RSR, punta quindi a migliorare la frequenza di visualizzazione dei giochi. Per fare ciò, utilizza una tecnica di upscaling, ovvero la scheda grafica costruirà un’immagine in una determinata definizione, ad esempio 1080p o 1440p, quindi l’RSR porterà questa immagine a una definizione più alta, come il 4K.

Calcolare un’immagine in 1080 e poi migliorarla in 4K richiede una potenza di calcolo inferiore rispetto al calcolo diretto di un’immagine in 4K. Il DLSS di Nvidia funziona secondo lo stesso principio.

Ma allora, qual è la differenza con l’FSR annunciato da AMD l’anno scorso, che dovrebbe competere proprio con il DLSS? Il vantaggio di questo nuovo RSR è che viene implementato tramite driver AMD piuttosto che direttamente nei giochi, con la collaborazione degli sviluppatori. La sua distribuzione è quindi più rapida ed efficiente. E vale lo stesso per la soluzione da Nvidia per la sua funzione “Image Scaling”. Sarà disponibile su tutte le schede grafiche Radeon basate sull’architettura RDNA o RDNA 2. Secondo AMD, RSR sarà distribuito durante il primo trimestre del 2022 .

Il ritorno del DRS di Nvidia

Passiamo ora a quanto appena annunciato da Nvidia, Deep Learning Dynamic Super Resolution (DLDSR) che sarà disponibile tramite un semplice aggiornamento dei driver delle schede RTX a partire dal 14 gennaio . Questo è anche un punto che lo avvicina all’RSR di AMD: le due tecnologie cercano di essere facilmente e rapidamente implementate.

Tutte le schede RTX potranno usufruire del DLDSR dal 14 gennaio tramite un semplice aggiornamento del driver.

Il valore di questo annuncio sembra complicato ma permetterà di elaborare trame dei videogames come l’erba rimuovendo artefatti e scintillii, o addirittura migliorare la resa delle ombre e l’anti-alias senza dover chiamare in causa CPU e GPU al 100% della loro potenza.