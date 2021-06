On-line e negozio fisico diventano un tutt’uno con il Digital Consultant di Xiaomi

Dopo le sponsorizzazioni di Fuorisalone.it e Brera Design District, Xiaomi ha presentato il nuovo servizio di “Digital Consultant” scegliendo di promuovere un approccio futuristico per avvicinare le persone alla tecnologia e ai propri dispositivi presenti presso il Brera Design Apartment di Via Palermo 1, a Milano, che fino a dicembre ospiterà Casa Xiaomi. La pandemia ha accelerato un processo di digitalizzazione dove i brand e retailer hanno dovuto riorganizzarsi per accogliere il cambiamento e ripensare i servizi dedicati alla vendita, rendendo l’esperienza virtuale quanto più simile a quella di un negozio fisico.

Digital consultant: l’assistente on-line

Nasce proprio per questo il Digital Consultant, un nuovo servizio che utilizza forme di visualizzazione virtuale per fornire un nuovo livello di interazione. Invece di limitarsi a leggere la descrizione di un prodotto nel tentativo di conoscerne le dimensioni e l’integrazione con l’ambiente domestico, l’utente può ora verificarlo attraverso l’aiuto di un consulente che lo accompagnerà in un viaggio alla scoperta dei prodotti mobile e smart life all’interno di Casa Xiaomi. Il Digital Consultant può rispondere a qualsiasi domanda sul funzionamento di un prodotto ed eventualmente fornire anche consulenze post vendita. Dal lato vendita, invece, il Digital consultant è in grado di mostrare qualsiasi prodotto all’interno dell’ecosistema, mostrando non solo le caratteristiche ma anche come fisicamente interagisce nella casa.

“Il Digital Consultant di Casa Xiaomi rappresenta un ulteriore passo verso i nostri consumatori che da tempo ci chiedevano un servizio simile e che finalmente adesso possono avere un rapporto sempre più diretto con il brand” – afferma Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. “Grazie al progetto mostriamo la vera essenza del nostro ecosistema smart life in un contesto come quello del Brera Design District che esalta la qualità non solo della nostra tecnologia, ma anche del nostro design. Ecco perché quando si parla di “Abitare l’Innovazione” siamo in prima linea.”

Abitare Innovazione

Il progetto di Digital Consultant si inserisce all’interno del format “Abitare l’Innovazione” ed è volto a guidare il processo di acquisto di prodotti dell’ampio ecosistema Xiaomi pensati per migliorare l’esperienza quotidiana all’interno degli spazi domestici. È pensato quindi per tutti coloro che desiderano entrare in contatto diretto con un consulente esperto su temi che spaziano dall’illuminazione alla purificazione, ai sistemi di sicurezza fino all’intrattenimento.

Per usufruire del nuovo servizio basterà accedere tramite il banner presente su mi.com o navigando direttamente su casaxiaomi.com, prenotare un appuntamento e selezionare l’area di interesse per poi ricevere una consulenza personalizzata con un consulente in videoconferenza direttamente da Casa Xiaomi.