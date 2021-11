One UI 4 (Android 12): svelate le date d’uscita e la lista dei modelli coinvolti

La beta dell’interfaccia One UI 4 di Samsung è già in disponibile da diverse settimane. Questo ci ha permesso di scoprire alcune novità circa il design. Nel frattempo, l’azienda ha presentato ufficialmente il suo aggiornamento ad Android 12 ma la data delle disponibilità e gli smartphone coinvolti erano ancora avvolti nel mistero.

La buona notizia è che in Corea del Sud, Samsung ha inviato una notifica agli utenti dell’applicazione della community Samsung Members. Il messaggio in questione individuato dall’utente @FrontTron su Twitter – e ripreso da XDA Developers – svela l’elenco degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento all’interfaccia One UI 4.0 basata su Android 12. Accanto a ciascun modello è indicata la data di distribuzione prevista, tuttavia, c’è da sottolineare che queste scadenze saranno sicuramente diverse per l’Europa e l’Italia.

One Ui 4 (Android 12): la lista

Il post, anche se poi cancellato, è stato tradotto. Ecco l’elenco degli smartphone Samsung che riceveranno l’aggiornamento alla One UI 4 (Android 12) in ordine cronologico. Sono elencati anche alcuni tablet.

Come previsto, le prime implementazioni di Samsung One UI 4 avverranno entro la fine dell’anno.

Novembre 2021 (Corea del Sud)

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Dicembre 2021 (Corea del Sud)

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Gennaio 2022 (Corea del Sud)

Galaxy Fold

Galaxy Z Flip

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10

Galaxy S20 FE

Galaxy S10 5G

Galaxy S10 +

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy A52s 5G

Galaxy A42 5G

Febbraio 2022 (Corea del Sud)

Galaxy Tab s7

Galaxy Tab s7+

Aprile 2022 (Corea del Sud)

Galaxy A51 5G

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy A90

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 5G

Maggio 2022 (Corea del Sud)

Galaxy Tab S6 lite

Galaxy Tab 3 Active

Galaxy A32

Galaxy A31

Galaxy A12

Galaxy Tab A7 (2020)

Giugno 2022 (Corea del Sud)