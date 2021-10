One UI Book 4 annunciato per i laptop di Samsung

Samsung ha annunciato l’arrivo di One UI Book 4: si tratta di uno sforzo di portare l’esperienza grafica del sistema operativo degli smartphone anche sui portatili dell’azienda.

Grazie ad alcuni video promozionali condivisi da Samsung, possiamo già avere un’idea di che cosa aspettarci. Alla fine degli annunci relativi a One UI 4 per Android, infatti, trova spazio anche questa nuova versione per laptop. Data la natura closed source di Windows è probabile che le differenze saranno prevalentemente di tipo grafico.

Ad esempio, sarà modificato l’aspetto di icone e finestre, per rendere l’interfaccia più simile a quella mobile. Dal video si possono vedere alcune opzioni di personalizzazione della schermata, ma non ci sono ancora molte informazioni sulle possibilità offerte.

L’introduzione di One UI Book 4 potrebbe essere un tentativo di Samsung di introdurre un ecosistema di dispositivi simile a quello di Apple. Vedremo quale sarà effettivamente la compatibilità offerta fra mobile e laptop, e soprattutto se il sistema operativo sarà in grado di crearsi un’identità propria o sarà costretto a fare diverse concessioni a causa della base Windows.