MWC2021: Samsung annuncia One UI Watch, la nuova esperienza per gli smartwatch del futuro

Al MWC 2021, Samsung ha tenuto una conferenza dedicata al suo ecosistema di prodotti Galaxy confermando quanto già si vociferava da mesi: i prossimi smartwatch beneficeranno della piattaforma unificata tra Tizen e Wear OS. Questa nuova esperienza sarà disponibile su Galaxy Watch 4 e Watch Active 4 attraverso l’interfaccia One UI Watch.

Combinando il “ meglio di Tizen e Wear OS ”, Samsung e Google promettono prestazioni migliori, maggiore durata della batteria e più app disponibili sullo store.

Tuttavia, Samsung non ha annunciato nessun smartwatch. Il produttore si è accontentato di far sapere che ci sarà un evento Galaxy Unpacked per presentare i suoi “futuri orologi connessi” ed è facile immaginare che sarà lo stesso palcoscenico del ​​Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

Il meglio di Google e Samsung

La partnership su questo software assicurerà il ​​30% in più di velocità di esecuzione su Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch Active 4 oltre ad una migliore integrazione di applicazioni Google come Maps, Messaggi o YouTube Music.

Il monitoraggio promette di essere più accurato poiché l’eSIM sarà disponibile per più operatori e gli utenti avranno più libertà di personalizzare i propri quadranti.

A proposito, Samsung migliorando l’integrazione tra i suoi telefoni Galaxy e i suoi orologi connessi. Christian Burton, responsabile del marketing in Europa per Samsung ha presentato un sistema che migliora la simbiosi tra i due universi “Quando installi un’applicazione compatibile con l’orologio sul tuo smartphone Galaxy, verrà installato automaticamente anche sul tuo smartphone”.

Samsung ha anche armonizzato l’interfaccia dei suoi due dispositivi: “I menu di Galaxy Watch 4 e Watch Active 4 adotteranno quasi lo stesso design, ma sull’orologio saranno più piccoli”.

Un’altra piccola aggiunta: “Se personalizzi l’app dell’orologio sul tuo telefono per visualizzare l’ora e il meteo in diverse città, come Barcellona e Seoul, queste informazioni saranno trasmesse al tuo orologio”.