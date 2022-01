OnePlus 10 Ultra in arrivo quest’anno con tecnologia di Oppo

OnePlus 10 Pro è già uscito in Cina, e dovrebbe arrivare in Europa verso il mese di marzo. Già però si pensa al modello Ultra: secondo alcuni rumor questo potrebbe arrivare molto presto, addirittura quest’anno.

Il dispositivo sarebbe già nella fase di testing, quindi non mancherebbe affatto molto. Ci si può aspettare l’impiego della NPU (Neural Processing Unit) Microsilicon X di Oppo. Questa sarà in grado di potenziare le fotocamere, migliorando sia la quantità di feature che la qualità delle immagini.

Questo scambio di tecnologia è naturale, data la partnership formatasi fra OnePlus e Oppo. In effetti sullo OnePlus 10 Ultra possiamo aspettarci diverse funzionalità condivise con il nuovo Find X5 Pro Plus di Oppo, anche se non si sanno ancora con precisione quali. Lo smartphone, come anticipato all’inizio, lancerà probabilmente nella seconda metà del 2022.