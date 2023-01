OnePlus 11R, svelate le specifiche grazie a una piattaforma di benchmark

Il prossimo 7 febbraio OnePlus terrà un evento in cui saranno lanciati prodotti di cui già abbiamo parlato molto, come OnePlus 11 e OnePlus Buds 2. Arriverà tuttavia anche il nuovo OnePlus 11R, dispositivo di cui abbiamo scoperto solo recentemente le caratteristiche grazie a una sua comparsa sulla piattaforma di benchmark AnTuTu e un tweet di OnePlus stessa.

In primo luogo, in via ufficiale, sappiamo che OnePlus 11R arriverà con il processore Snapdragon 8+ Gen 1. Ritornerà inoltre l’alert slider, ovvero il pulsante fisico per silenziare il telefono. Si tratta di una funzione apprezzata ma scomparsa da molti telefoni della linea, che finalmente è in procinto di fare il suo ritorno.

Ma la piattaforma di certificazione ci porta anche altre notizie: per essere precisi, i valori sono relativi al modello OnePlus Ace 2, che tuttavia dovrebbe essere identico all’11R con un cambio di nome per il mercato cinese. Ci si aspetta che le specifiche, quindi, siano molto simili, se non identiche.

Senza ulteriori indugi, lo smartphone avrà molto probabilmente 16 GB di RAM e 512 GB di memoria, totalizzando un punteggio molto alto nei test. Ci sarà uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate di 120 Hz, e comparto fotografico triplo: rispettivamente si parla di lenti di 50 Megapixel, 8 Megapixel e 2 Megapixel. La selfie cam anteriore è invece di 16 Megapixel. OnePlus 11R inoltre disporrà di batteria da 5.000 mAh con ricarica veloce cablata da 100 W.

Attualmente si hanno informazioni sul dispositivo relative soltanto al mercato indiano, dove costerà tra le 35000 e le 40000 rupie (ovvero fra circa i 400 e i 450 euro). Manca poco al suo annuncio ufficiale, quindi state sintonizzati per nuove informazioni.