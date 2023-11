OnePlus 12: luminosità da record nel prossimo modello

Ve ne avevamo parlato a fine ottobre, ora è ufficiale: il OnePlus 12 avrà una luminosità da record. Desideroso di anticipare ancora un po’ il suo prossimo flagship, OnePlus ha infatti confermato che il dispositivo beneficerà di una luminosità massima sbalorditiva, significativamente maggiore di quanto previsto dalle voci più ottimistiche solo poche settimane fa.

Secondo il produttore cinese, il OnePlus 12 sarebbe infatti in grado di raggiungere la soglia di 4500 cd/m² alla massima luminosità. Ricordiamo che alcune fonti finora hanno menzionato un massimo di 2600 cd/m², o addirittura 2500 cd/m². Se il dato avanzato da OnePlus fosse vero – e bisognerà chiaramente aspettare i primi test indipendenti per averne certezza – ci troveremmo quindi di fronte allo smartphone più luminoso sul mercato.

Luminosità: OnePlus al top del mercato

Come sottolinea WCCFTech, la maggior parte dei produttori di smartphone di fascia alta punta ad una luminanza massima compresa tra 1800 e 2200 cd/m² per i propri dispositivi. Ad esempio, l’iPhone 15 Pro riesce a fare di meglio con una luminosità di picco massima che può raggiungere 2500 cd/m², mentre il suo concorrente Samsung Galaxy S23 Ultra arriva fino a circa 1750 cd/m². Lo schermo del OnePlus 12 avrebbe quindi un chiaro vantaggio in questo ambito… anche se la concorrenza sembra rafforzarsi in Italia. Xiaomi, ad esempio, ha appena annunciato il suo Redmi K70, capace secondo il brand di raggiungere i 4000 cd/m2.

Per contestualizzare, lo schermo del prossimo smartphone di fascia alta di OnePlus non sarebbe altro che un pannello AMOLED da 6,84 pollici, fornito dalla cinese BOE. Dobbiamo però tenere presente che le dichiarazioni di marketing dei produttori di smartphone a volte sono fuorvianti e che raramente riflettono l’utilizzo tipico di un telefono cellulare.

In questo caso, ad esempio, è sufficiente che un gruppo di pixel sia in grado di mantenere per qualche secondo una luminosità massima di 4500 cd/m² perché il brand abbia il diritto di evidenziare questo valore a fini promozionali. Chiaramente dovremo infatti attendere un po’ prima di sapere esattamente cosa aspettarci nell’ambito dell’utilizzo reale del OnePlus 12.