OnePlus 8T arriva il 14 di Ottobre: scheda tecnica, prezzo e uscita

Come ogni anno, OnePlus dovrebbe lanciare uno o più nuovi smartphone nella seconda metà dell’anno contrassegnati dalla lettera T. Nonostante il Covid-19, il 2020 non sarà diverso e l’azienda ha annunciato un evento per il prossimo 14 di ottobre.

OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro. OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro. OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. L’ex startup cinese ha preso l’abitudine di raddoppiare i suoi nuovi smartphone in due varianti e potremmo aspettarci che mantenga le aspettative anche quest’anno. Tuttavia, tutto suggerisce che non sarà così. Diverse voci suggeriscono che OnePlus 8T Pro non esista e tutte le prime informazioni si concentrano solo su OnePlus 8T.

OnePlus 8T: design

















Tutte le immagini di OnePlus 8T mostrano uno schermo piatto. Che si tratti del design presentato da OnLeaks o di quello visto nella Developer Preview di Android 11, le prime immagini dello smartphone rivelano un pannello piatto e privo di bordi curvi.

OnePlus 8T: caratteristiche principali

Possiamo rimpiangere questa scelta dal punto di vista estetico ma c’è da considerare che Android gestisce male i tocchi involontari sui bordi dello schermo. Su OnePlus 8 e 8 Pro ci sono molti falsi positivi ei bordi dello schermo sono difficili da usare con precisione.

Schermo da 120 Hz.

Snapdragon 865.

8/128 GB o 12/256 GB.

Ricarica rapida 65 W.

Le prime informazioni riguardanti le caratteristiche tecniche di OnePlus 8T mostrano uno smartphone che raggiunge un equilibrio tra OnePlus 8 e 8 Pro introducendo però delle novità.

Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, OnePlus 8T non avrà un processore Snapdragon 865+ per una questione di costi ma troveremo uno schermo con refresh rate fissato a 120 Hz.

Per quanto riguarda le memorie, OnePlus opterebbe per le configurazioni di inizio anno: 8 GB di RAM e 128 GB di storage o 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Infine, Pricebaba e OnLeaks indicano che OnePlus 8T spedirà una batteria con una capacità di 4500 mAh che può essere ricaricata a 65W contro i 30W dei precedenti modelli.

OnePlus 8T: fotocamere

I primi leak riguardanti OnePlus 8T indicano che OnePlus 8T dovrebbe essere equipaggiato così:

Sensore principale da 48 Megapixel

16 Megapixel ultra grandangolare

Macro 5 Megapixel

Modulo profondità 2 Megapixel

Fotocamera frontale da 32 Megapixel

OnePlus 8T: data di rilascio

La presentazione avrà luogo il 14 ottobre con un’uscita prevista nelle settimane successive.

OnePlus 8T: prezzo

Si vocifera che OnePlus 8T arrivi con un prezzo compreso tra i 799 o 899 euro.