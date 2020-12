OnePlus 8T Concept: lo smartphone che guarda al futuro

OnePlus non è nuova nel lancio di Concept Phone. Molti di voi si ricorderanno il Concept One che, utilizzando la tecnologia del vetro elettrocromico – un nuovo tipo di vetro che cambia colore – rendeva la fotocamera del telefono invisibile.

Ora, con OnePlus 8T Concept, il produttore cinese spinge ancora una volta sul pedale dell’innovazione: OnePlus 8T Concept utilizza una combinazione di design ispirato alla natura e alle tecnologie avanzate per creare un’interazione ancora più naturale tra gli utenti e il dispositivo.

Electronic Color, Material and Finish e microonde

L’ECMF permette al design di prodotto di un dispositivo di lavorare in modo dinamico a livello di user e software experience. Nel caso del OnePlus 8T Concept, l’ECMF ha preso la forma di una pellicola che cambia colore grazie all’ossido di metallo contenuto nel vetro, in quanto lo stato di valenza degli ioni metallici varia a seconda del voltaggio. Ciò significa che quando l’ossido metallico si attiva, il colore del vetro cambia da un blu scuro a un argento chiaro.

L’ECMF diventa davvero interattivo quando lavora in combinazione con le microonde (mmWave), e cambia così il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Il principio di funzionamento, preso in prestito dal 5G, è che il modulo radar mmWave trasmette e riceve onde elettromagnetiche. Quando riceve le onde elettromagnetiche, l’elaborazione digitale del segnale (DSP) e la CPU eseguono l’elaborazione del segnale e delle informazioni, permettendo al dispositivo di percepire, visualizzare, localizzare e tracciare gli oggetti.

Nel prossimo futuro, ci saranno molti altri usi per il Reactive Sensing.

Notifiche touchless – Questa nuova tecnologia potrebbe far lampeggiare i colori per una chiamata in arrivo, e gli utenti potrebbero accettare o rifiutare la chiamata con un semplice gesto. Ciò consentirà agli utenti di controllare il OnePlus 8T Concept utilizzando i gesti senza nemmeno toccare il dispositivo.

– Monitor per la respirazione – La tecnologia mmWave può registrare la respirazione di un utente, consentendo al colore di cambiare in sincronia con quest’ultimo e rendendo il telefono un dispositivo di biofeedback.