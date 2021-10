OnePlus 9RT è reale ma arriverà solo in Asia

OnePlus 9RT è prossimo al rilascio. Lo ha appena confermato l’azienda di Shenzhen sul social network cinese Weibo in un post dove promette un annuncio ufficiale il 13 ottobre.

Il modello sarà rilasciato solo in Cina e India, esattamente come successo con OnePlus 9R. Il brand ha confermato la sua volontà di regionalizzare alcune gamme: la gamma R è quindi un’esclusiva per l’Asia, mentre la gamma Nord N si rivolge agli Stati Uniti e l’Europa.

Il post Weibo di OnePlus è stato poi seguito da alcune immagini aggiuntive pubblicate dal leaker Evan Blass sul suo account twitter.

Queste immagini ci insegnano in particolare la presenza di un sensore da 50 Megapixel, nonché lo slider di avviso, firma di OnePlus, sul lato destro del telefono. Precedenti rumors indicavano che OnePlus 9RT sarebbe dotato di una versione migliorata dello Snapdragon 870 di Qualcomm, una batteria da 4.500 mAh e una ricarica rapida a 65W. Presente anche un display a 120 Hz.

Secondo le indiscrezioni di questa proprietà, OnePlus 9RT potrebbe essere il primo smartphone ad uscire con OxygenOS 12 basato su Android 12 ma potrebbe essere uno degli ultimi modelli visto che l’azienda ha annunciato di passare a un “nuovo sistema operativo globale, unificato e modernizzato”.

Arrivano le Buds Z2

L’azienda di Pete Lau ha anche confermato l’imminente lancio di nuove cuffie wireless, le OnePlus Buds Z2. Verranno presentate insieme a OnePlus 9RT.

Un recente leak ci ha permesso di scoprire buona parte della scheda tecnica di questo prodotto. Avrebbe in particolare una batteria da 40 mAh, abbinata ai 520 mAh. Garantirebbe 5 ore di ascolto con riduzione del rumore e 27 ore di autonomia totale.