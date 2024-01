OnePlus Ace 3: display da 6,7 pollici e fino a 1 TB di memoria di archiviazione

OnePlus ha presentato il suo primo smartphone del 2024 ed è l’attesissimo OnePlus Ace 3.



Il dispositivo è stato annunciato durante un evento di lancio in Cina e si presenta come il successore diretto dell’Ace 2 uscito lo scorso anno, con alcuni aggiornamenti chiave delle specifiche e, soprattutto con uno spazio di archiviazione che si estende fino a 1 TB.

Il display

Ace 3 è dotato di un display AMOLED LTPO curvo da 6,7 pollici con risoluzione di 1.240 x 2.772 pixel e una frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120 Hz. Il pannello – realizzato da BOE – offre una luminosità di 1.600 nit in modalità Auto e fino a 4.500 nit di luminosità di picco.

Lo schermo offre anche la protezione Corning Gorilla Glass Victus 2 ed è interrotto solamente da un piccolo foto che ospita la fotocamera frontale da 16 Megapixel.

OnePlus ha mantenuto l’impostazione di design vista su OnePlus 11 con una scocca in alluminio e un retro in vetro smerigliato con un’isola circolare per fotocamera che si fonde con il telaio laterale.



La parte posteriore ospita tre fotocamere: una principale (con sensore Sony IMX890) da 50 Megapixel con OIS, un obiettivo ultrawide da 8 Megapixel e una macro da 2 Megapixel. Lo smartphone è mosso dal chipset Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, abbinato a 12/16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0.



Lato software il telefono gira sulla ColorOS 14 basata su Android 14 ed è equipaggiato con una batteria arriva da 5.500 mAh è dotata di ricarica rapida SuperVOOC da 100W. Promette una carica completa da 0 al 100% in 27 minuti.

Disponibilità, colori e prezzi di OnePlus Ace 3

OnePlus Ace 3 è disponibile nei colori nero, blu e oro rosa. I prezzi in Cina partono da 2.599 yuan (332 euro) per la versione da 12/256 GB di spazio di archiviazione e arrivano fino a CNY 3.499 (450) per la versione da 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione.

Le vendite in Cina inizieranno il 15 gennaio.