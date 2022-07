OnePlus Ace Pro in lavorazione, ma potrebbe essere già stato annunciato

In questi ultimi giorni è stato rivelato ufficialmente l’arrivo di OnePlus 10T, flagship della compagnia dotato del nuovissimo processore Snapdragon 8+ Gen 1. Alcune indiscrezione però parlano anche di un secondo misterioso dispositivo, dalle caratteristiche piuttosto simili: lo OnePlus Ace Pro.

Secondo alcuni, l’Ace Pro e il 10T potrebbero non essere altro che lo stesso dispositivo. La compagnia infatti è solita dare ai propri dispositivi due nuovi diversi, uno per il mercato domestico e uno per quello internazionale. Se fosse vero, si avrebbe la conferma delle specifiche dello OnePlus 10T, che risulterebbero anche migliori di quanto si pensasse in precedenza. Chiaramente potrebbe trattarsi anche di uno smartphone a parte, e anche in quel caso non sarebbe certo una perdita.

Ad ogni modo, lo OnePlus Ace Pro avrà un display AMOLED FullHD+ da 6,67 pollici e 120 Hz. Il processore sarà lo Snapdragon 8+ Gen 1 e ci sarà un triplo comparto fotografico posteriore rispettivamente da 50 Megapixel (principale), 16 Megapixel (ultragrandangolare) e 2 Megapixel (macro).

La vera sorpresa però riguarda la presenza di ben 16 GB di RAM e ricarica veloce da 150W. Sono davvero numeri notevoli, che si vedono in pochi smartphone. Non manca molto alla conferma ufficiale delle specifiche del 10T: vedremo se le caratteristiche coincideranno o se ci sarà la sorpresa di un secondo smartphone.