OnePlus annuncia OxygenOS 13 (che non dovrebbe esistere)

Qual è la strategia di OnePlus? Il produttore cinese aveva svelato l’intenzione di fondere la propria interfaccia software OxygenOS con quella di Oppo, la sua casa madre, nota come ColorOS. L’arrivo di Android 12 ha dato il via a questo progetto allo scopo di realizzare un’unica versione che potrebbe essere chiamata H2oOS.

Organizzata per il 28 febbraio, ci sarà una “Open Ears”, una sessione online di confronto tra utenti (limite di 15 persone) e sviluppatori. Ma è proprio qui che la situazione si confonde inevitabilmente per quanto riguarda gli obiettivi comuni mostrati da OnePlus e Oppo. Perché il sistema operativo unificato, come promemoria, dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2022.

Tuttavia, se seguiamo la logica del programma di implementazione del software di OnePlus, nella seconda metà dell’anno dovrebbe arrivare anche la OxygenOS 13, che sarebbe basata su Android 13. A questo punto, comprendiamo che non ci sia una vera e propria “roadmap”, segno evidente della confusione aziendale.

Un’altra ipotesi suggerisce anche che il produttore asiatico sia in ritardo nell’implementazione del suo nuovo OS. Se questa versione non sarà pronta in tempo, allora OxygenOS potrebbe durare ancora prima di essere definitivamente sostituita. Un modo per OnePlus di mantenere la stabilità del software.