OnePlus ha presentato OnePlus Band, una smart band con sensori di frequenza cardiaca e monitoraggio della SpO2, display a colori, batteria a lunga durata e numerose modalità sportive.



La OnePlus Band è dotata di un display AMOLED da 1,1” con controlli touch. Sul dispositivo, infatti, non ci sono pulsanti fisici. Lo schermo, che offre numerose opzioni di personalizzazione, ha una risoluzione di 126×294 pixel. Ci sono 37 diversi quadranti (di cui cinque pre-memorizzati sul dispositivo). La band è estremamente leggera: il tracker pesa 10,3 grammi mentre il cinturino in gomma pesa 12,3 grammi, per un peso totale di soli 22,6 grammi.





Parlando dei cinturini, ci sono tre opzioni: nero, blu navy e grigio mandarino (arancione all’interno, grigio all’esterno), ma solo il primo è disponibile nella confezione; gli altri due possono essere acquistati separatamente come optional.



OnePlus Band offre 12 diverse modalità e un’opzione di Free Training che copre tutte le altre attività sportive non elencate nello specifico. È certificata per resistere all’acqua fino a 5 atmosfere ed è IP68. Dispone di Bluetooth 5.0 e si connette a qualsiasi telefono Android (da Marshmallow in su).



Dalla band è anche possibile gestire il controllo della riproduzione musicale e l’otturatore della fotocamera dello smartphone, mentre gli utenti che hanno uno dei dispositivi OnePlus possono anche godere della sincronizzazione della modalità Zen.





Sebbene OnePlus non abbia rivelato l’esatta capacità della batteria della sua band, ha affermato che una carica potrebbe durare fino a due settimane. Naturalmente, l’autonomia è strettamente correlata alle funzioni utilizzate: un intenso e frequente controllo della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) tramite il sensore a infrarossi, l’utilizzo del cardiofrequenzimetro e il monitoraggio del sonno possono infatti influire sulla durata della batteria.



I dati raccolti dalla band possono poi essere consultati e archiviati sulla nuova app OnePlus Health disponibile sull’app store di Google Play.

Veniamo la prezzo: al momento si sa solo che in India la OnePlus Band costerà 2,799 rupie, anche se il prezzo di lancio è scontato a 2,499 rupie, circa 27 euro. I cinturini extra costano 399 rupie (4,50 euro).

Fonte