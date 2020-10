OnePlus Buds Z ufficiali: cuffie true-wireless a 59€

Dopo la presentazione di OnePlus 8T, l’azienda ha svelato anche le sue ultime cuffie in-ear true wireless: OnePlus Buds Z.

Progettate per offrire un’esperienza musicale di qualità, sono dotate di dynamic driver da 10 mm per bassi più potenti e in sinergia con la tecnologia Bass Boost che garantisce un audio di livello. Grazie al dynamic 3D stereo alimentato da Dolby Atmos, con le OnePlus Buds Z vi sembrerà di essere catapultati nel centro di un palcoscenico.

Sul fronte autonomia le nuove cuffie OnePlus assicurano fino a 20 ore di riproduzione con una ricarica completa mentre una ricarica di 10 minuti garantisce 3 ore.

Disponibili in bianco, presentano un design a conchiglia, una finitura lucida e sono dotate di tre dimensioni di tip in silicone per tutte le forme di orecchio. Le OnePlus Buds Z si basano sulla tecnologia Bluetooth 5.0, offrono la riduzione del rumore ambientale (non la cancellazione attiva) per il microfono e il Quick Pair. Infine, sono certificate IP55 per garantire la resistenza all’acqua e al sudore

Prezzi e disponibilità

Saranno disponibili sul sito ufficiale OnePlus.com/it a partire dal 4 novembre al prezzo di 59,00€ nella versione bianca.