OnePlus Buds Z2 arrivano in Europa

Qualche mese fa OnepPlus mostrava per la prima volta le cuffiette Buds Z2, ma con una disponibilità ristretta soltanto al mercato cinese. Ma fortunatamente non ancora per molto.

OnePlus ha infatti confermato ufficialmente che le Buds Z2 arriveranno sul mercato europeo a partire dal 16 dicembre. Ricordiamo le specifiche dell’accessorio: disporranno di una tecnologia di cancellazione del rumore in grado di ridurre i suoni fino di 40 dB, 40 mAh di batteria e latenza di 94 ms.

Non è ancora confermato il prezzo, ma sappiamo, grazie a leak precedenti, che i colori rimarranno gli stessi della versione cinese: Obsidian Black e Pearl White. Con tutte le altre informazioni già disponibili, non ci resta che attendere una chiarificazione ufficiale sul costo.