OnePlus Nord CE 5G sarà presentato il 10 giugno

E’ ufficiale. Il 10 giugno, OnePlus presenterà due nuovi dispositivi della famiglia Nord. A confermarlo è Pete Lau che, sul forum dell’azienda, ha anticipato l’arrivo del nuovo OnePlus Nord CE 5G in Europa mentre un secondo modello chiamato Nord N200 5G sarà destinato al mercato statunitense.

Le specifiche non sono state anticipate ma l’azienda vuole continuare ad offrire prestazioni a prezzi sempre più accessibili guidate dalle esigenze degli utenti e lo sviluppo di nuovi prodotti in casa OnePlus. Per questo, l’azienda ha deciso di continuare ad espandere il portfolio di OnePlus Nord, così da soddisfare le richieste e le necessità dei propri clienti.

OnePlus Nord CE 5G, dove CE sta per “Core Edition”, è un prodotto che vuole offrire un concentrato dell’esperienza OnePlus: mantiene la vera essenza di Nord selezionandone gli elementi principali e aggiungendo alcune nuove funzioni, ma proposta ad un prezzo ancora più conveniente.

Appuntamento al prossimo 10 Giugno per conoscere da vicino OnePlus Nord CE 5G