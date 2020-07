OnePlus Nord sarà presentato il 21 luglio, così come ha confermato l’azienda cinese nella giornata di ieri a mezzo di un comunicato stampa.

Giorno dopo giorno, intanto, inizia e emergere un quadro più chiaro delle specifiche tecniche principali del nuovo progetto di OnePlus. Le ultime notizie provengono proprio da un’intervista al cofondatore del marchio Carl Pei, che ha dettagliato la configurazione della quad-camera del telefono.

Il sensore principale avrà un’ottica da 48 Megapixel con OIS. A supporto ci saranno un obiettivo ultrawide da 8 Megapixel, un modulo macro da 5 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel.



Le due camere frontali saranno alloggiate in una piccola goccia posta sul pannello e dovrebbero essere da 32 e 8 Megapixel.

Il dispositivo integrerà il chipset Snapdragon 765G, 6 GB di Ram, 128 GB di memoria (nella versione base) e una batteria da 4.300 mAh.

OnePlus Nord terrà un evento di lancio in Realtà Aumentata (AR) nel corso del quale cui il pubblico sarà in grado di interagire dal vivo.



Il prezzo dovrebbe partire dai 445 euro, ma il costo potrebbe variare (e non di poco) a seconda dei Paesi.

Il lancio di OnePlus Nord AR è disponibile tramite l’app OnePlus Nord AR, che si può scaricare sia dal Google Play Store sia dall’Apple App Store. L’evento di lancio avrà luogo alle 16 ora italiana.