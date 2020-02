OnePlus: un annuncio misterioso previsto per il 3 marzo

OnePlus India ha pubblicato un breve video clip su Twitter per promuovere un nuovo dispositivo che verrà rivelato il 3 marzo.



Il video non ci aiuta molto nel capire come sarà il nuovo prodotto ma, grazie a One Plus UK, sappiamo che non si tratterebbe di uno smartphone. Insomma, per fare chiarezza, questo lancio non avrebbe nulla a che fare con l’attesa presentazione di One Plus 8.

2020 is the year of surprises. Can you guess what's coming up? pic.twitter.com/EWWi1MEwo0 — OnePlus India (@OnePlus_IN) February 28, 2020

Il canale Twitter britannico del produttore cinese ha anche condviso alcune immagini dalle quali tuttavia non si evince granché.



Anche se l'annuncio del 3 marzo non riguarderà la gamma OnePlus 8, si ritiene che il produttore di smartphone cinese svelerà la sua gamma flagship a marzo o aprile. Nelle prossime settimane attendiamoci dunque nuovi teaser, questa volta dedicati alla prossima line-up in dirittura di arrivo.