OnePlus Z si avvicina sempre di più ma potrebbe essere un’esclusiva per l’India

Dopo OnePlus 8 e 8 Pro sembra che finalmente stia per vedere la luce anche il chiacchierato OnePlus Z. Quest’ultimo non è stato ancora ufficialmente rilasciato ma i rumors aumentano di giorno in giorno e un sondaggio su un campione di utenti indiani ne aumenta considerevolmente le probabilità.

PayBack, un servizio di carte di credito con un programma a premi, ha inviato a dei clienti un sondaggio sull’acquisto di un ipotetico modello OnePlus con una configurazione di questo tipo:

5G compatibile

SoC Qualcomm Snapdragon 765;

Schermo Amoled da 6,55 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz;

Un sensore di impronte digitali incorporato nello schermo;

6 GB di RAM;

128 GB di spazio di archiviazione;

Una batteria da 4300 mAh;

Ricarica rapida 30 W;

Un triplo sensore di 64 + 16 + 2 Mpx;

Una fotocamera frontale da 16 MP.

Ma l’aspetto più interessante è sicuramente da ricercare nel prezzo: 24.990 rupie indiane, ovvero circa 300 euro.

Chiaramente, OnePlus intende offrire ancora uno smartphone economico in grado di competere con marchi come Realme e Xiaomi, che sono molto aggressivi in ​​questo segmento.

Un mercato incredibile

Con 1,4 miliardi di persone, il mercato indiano è ad oggi il mercato principale dopo la saturazione di quello cinese. Questo i produttori lo sanno e stanno cercando di instaurare legami commerciali con le compagnie telefoniche per spingere i loro modelli.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono un annuncio di OnePlus Z il 2 luglio, giorno in cui Pete Lau ha confermato un evento TV proprio in India….