OnePlus Z ufficiali: cuffie true-wireless a 59€

Dopo la presentazione di OnePlus 8T, l’azienda ha svelato anche le sue ultime cuffie in-ear true wireless: OnePlus Z.

Progettate per offrire un’esperienza musicale di qualità, sono dotate di dynamic driver da 10 mm per bassi più potenti e in sinergia con la tecnologia Bass Boost che garantisce un audio di livello. Grazie al dynamic 3D stereo alimentato da Dolby Atmos, con le OnePlus Buds Z vi sembrerà di essere catapultati nel centro di un palcoscenico.

Sul fronte autonomia le nuove cuffie OnePlus assicurano fino a 20 ore di riproduzione con una ricarica completa mentre una ricarica di 10 minuti garantisce 3 ore.

Disponibili in bianco e nella colorazione speciale in collaborazione con Steven Harrington, presentano un design a conchiglia, una finitura lucida e sono dotate di tre dimensioni di tip in silicone per tutte le forme di orecchio. Le OnePlus Buds si basano sulla tecnologia Bluetooth 5.0, offrono la riduzione del rumore ambientale (non la cancellazione attiva) per il microfono e il Quick Pair. Infine, sono certificate IP55 per garantire la resistenza all’acqua e al sudore

Prezzi e disponibilità

Saranno disponibili sul sito ufficiale OnePlus.com/it a partire dal 4 novembre al prezzo di 59,00€ nella versione bianca. La special edition sarà invece disponibile a fine novembre al prezzo di 69,00€.