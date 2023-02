ONLYOFFICE Documents: app per lavoro in movimento gratuita

Ti serve una suite d’ufficio gratuita per lavorare sui documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni sul tuo dispositivo mobile? Stai confrontando le soluzioni diverse dai giganti del mondo tech – Microsoft e Google? Allora prova ONLYOFFICE Documents sul tuo telefono o tablet.

Informazioni su ONLYOFFICE Documents

Per i dispositivi su Android gli sviluppatori di Ascensio System hanno creato l’app gratuita e facile da usare ONLYOFFICE Documents che ti consente di visualizzare, creare, modificare in collaborazione documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni e moduli compilabili sul tuo tablet o smartphone. Grazie alla possibilità di collegare piattaforme di terze parti, come ONLYOFFICE Workspace, Nextcloud, ownCloud, Dropbox, Google Drive ecc., puoi accedere ai file archiviati nel cloud, avendo così tutti i tuoi file necessari a portata di mano.

L’app di ONLYOFFICE per i dispositivi mobili è gratuita al 100%, senza pubblicità fastidiose, o servizi aggiuntivi a pagamento.

Funzionalità principali

Tre editor di ONLYOFFICE Documents offrono strumenti di modifica e formattazione professionali necessari per lavoro con tutti i tipi di file popolari su un dispositivo mobile. L’app ti permette di:

Aprire, creare e modificare documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni e moduli sul tuo dispositivo mobile;

Compilare i moduli di documenti standard precompilati;

Collaborare con altri utenti in tempo reale – creare documenti, lasciare i commenti e monitorare le modifiche;

Condividere file/cartelle con chiunque tramite un link;

Riprodurre file audio e video;

Aprire e visualizzare i file PDF e immagini;

Copiare, spostare, eliminare, rinominare o ordinare i tuoi file;

Utilizzare qualsiasi servizio cloud o archivio file, come Dropbox, Google Drive, Nextcloud, ownCloud e altri collegandoli tramite il protocollo WebDAV;

Collegare la tua piattaforma di collaborazione ONLYOFFICE Workspace per lavorare online con i tuoi colleghi;

Stampare i documenti.

Lavoro con i documenti di testo

L’editor di testo ONLYOFFICE offre un set dei strumenti necessari per elaborare i documenti di testo, anche quelli più complessi. Applica diversi stili, cambia i font, aggiungi elenchi puntati e numerati, inserire vari elementi (tabelle, immagini, grafici, forme ecc.) e molto altro ancora. Una volta finito il tuo lavoro, puoi facilmente condividere il tuo file o stamparlo in pochi clic.

Lavoro con i fogli di calcolo

L’editor di fogli di calcolo ti permette di gestire i dati e fare i calcoli necessari. Modifica i contenuti, applica vari formati e stili alle celle, utilizza e esamina le formule, usa i filtri, ordina i contenuti, inserisci immagini e link, cambia il layout di righe e colonne.

Lavoro con le diapositive

L’editor di presentazioni offre tutti i strumenti necessari per delle ottime diapositive. Puoi scegliere il layout di diapositiva, cambiare il tema, il colore di sfondo e il look della presentazione, inserisci oggetti visivi (forme, diagrammi e grafici) e immagini, aggiungi transizioni per rendere il tuo report attraente.

Lavoro con i moduli compilabili on the go

Lavora con i moduli altamente personalizzabili nell’app ONLYOFFICE Documents. Apri un file OFORM, compila i campi necessari, condividi il modello di modulo già pronto con i tuoi colleghi tramite un link esterno.

Collaborazione in team

Per collaborare con i tuoi colleghi in tempo reale puoi seguire questi passi semplici:

Prima di tutto devi connettere ONLYOFFICE Documents a ONLYOFFICE Workspace (distribuito sul server privato o nel cloud) o ONLYOFFICE Personal (una suitte d’ufficio nel cloud gratuita per uso personale);

Condividi i file con gli altri utenti – un individuo o un intero gruppo;

Scegli che tipo di accesso vorresti fornirli – accesso completo, i permessi di sola lettura, di revisione o di compilazione campi;

Nega l’accesso degli utenti indesiderati.

Collaborando con gli altri, lascia i commenti, aggiungi risposte, modifica ed elimina qualsiasi suggerimento di modifica. Scegli tra tre modalità di visualizzazione e monitora le modifiche apportate, puoi accettarle tutte in una volta o rivederle una per una, rifiutale se necessario.

Perché scegliere ONLYOFFICE Documents?

Le app mobili non potranno fornire l’esperienza di modifica uguale alle app desktop. Nonostante alcune restrizioni nella modifica dei documenti, possono capitare le situazioni in cui avrai bisogno di apportare rapidamente alcune modifiche a un documento senza avere accesso a un computer o laptop. Ed è qui che serve ONLYOFFICE Documents.

Nel complesso, ONLYOFFICE Documents è una suite per ufficio creata per Android, ottima sia per la modifica dei documenti online che offline. Scaricala subito su Google Play:

SCARICA ORA