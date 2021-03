OPPO: 1 milione di smartphone venduti in Italia

OPPO festeggia traguardo di 1 milione di smartphone venduti in Italia. Si tratta senza dubbio di un risultato importante per un produttore che, vista la bontà dei propri prodotti, merita grande attenzione da parte non solo degli appassionati ma anche di un pubblico più ampio.

Il risultato è stato raggiunto in poco più di due anni dall’arrivo del produttore cinese nel nostro Paese e che, grazie alle collaborazioni con le principali catene di elettronica, gli operatori di telefonia ma soprattutto il supporto di chi ha scelto OPPO, oggi vede sempre più consumatori italiani prediligere il brand, per qualità e performance di alto livello.

“Siamo orgogliosi di celebrare il primo milione di smartphone venduti in Italia e vogliamo ringraziare tutti gli utenti che continuano a scegliere i nostri prodotti e a supportarci ogni giorno: il nostro impegno quotidiano è rivolto a loro e il nostro obiettivo è garantire costantemente esperienze all’avanguardia e la massima qualità possibile. Siamo certi che la nuova OPPO Find X3 Series verrà accolta con grande entusiasmo e che ci consentirà di consolidare ulteriormente la crescita nel nostro Paese. Con queste premesse ci auguriamo che questo sia solo il primo di una serie di importanti traguardi”, commenta Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

Questo annuncio arriva a ridosso dell’evento globale “Riscopri il Colore” dedicato alla nuova serie OPPO Find X3 che si terrà in live streaming l’11 marzo alle ore 12.30 CET (segui la diretta). In questa occasione, OPPO presenterà i nuovi smartphone della famiglia Find X3, device dal mix perfetto tra innovazione e design.