Oppo A17 arriva in Europa, ecco le specifiche e il prezzo dello smartphone a basso prezzo

Dopo aver fatto il suo debutto in Asia, arriva anche in Europa il nuovo smartphone entry level Oppo A17. Andiamo a vedere tutte le caratteristiche, assieme al prezzo.

L’Oppo A17 dispone in prima battuta di uno schermo di 6,56 pollici a LCD con risoluzione HD+ e refresh rate di 60 Hz. Nella parte superiore c’è un notch centrale a goccia che ospita la selfie cam da 5 Megapixel. Il comparto fotografico posteriore è invece composto da una fotocamera principale da 50 Megapixel e una di profondità da 2 Megapixel.

Come processore, lo smartphone impiega un Helio G35. C’è soltanto una configurazione disponibile, ovvero 4GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB grazie a MicroSD.

La batteria è particolare: è infatti da 5.000 mAh, ma è caricabile soltanto attraverso una porta Micro USB. Fa quindi ancora parte di uno standard vecchio che non sarà più supportato nel futuro, “colpa” di una sentenza dell’Unione Europea. Si può ipotizzare che OPPO stia cercando di utilizzare fino in fondo tutti i componenti in scorta prima di passare definitivamente a USB-C.

L’Oppo A17 è stato avvistato nei negozi nei Paesi Bassi, ed è probabile che sarà disponibile fra poco nel resto dell’Europa. Arriva con sistema operativo ColorOS 12.1 nei colori Blu e Nero, ad un modico prezzo di €179.