Oppo A38 fa la sua comparsa improvvisa, e i rumor sono confermati

La scorsa settimana è stato presentato l’Oppo A38, e oggi, silenziosamente, il dispositivo ha fatto la sua comparsa negli Emirati Arabi. E tutte le voci sono state confermate.

Oppo A38 è infatti dotato di un display LCD da 6,56″ con risoluzione HD+, tasso di aggiornamento di 90 Hz e tasso di campionamento al tocco di 90 Hz. C’è anche un notch a goccia per la fotocamera selfie con un sensore da 5 MP. Sulla parte posteriore ci sono due fotocamere: una principale da 50 MP con apertura f/1.8 e autofocus e una di profondità da 2 MP.

Il chipset di Oppo A38 sarà il Mediatek Helio G85, con annessi 4 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile fino a 1 TB con MicroSD. La batteria è di 5.000 mAh, con ricarica SuperVOOC da 33W. Altre caratteristiche sono le capacità dual SIM, un jack audio da 3,5 mm, il Bluetooth 5.3 più recente e tutti i principali standard GNSS.

L’Oppo A38, che riceverà aggiornamenti almeno per due anni e mezzo. Arriverà in due colori: nero e oro, ma non abbiamo informazioni su prezzo e disponibilità.