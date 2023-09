OPPO A58 ufficiale, con batteria da 5.000 mAh e processore Mediatek Helio G85

OPPO ha annunciato il lancio del nuovo modello di smartphone OPPO A58. Il dispositivo, che va a integrare la gamma di modelli della Sieria A, è dotato di un display Sunlight FHD+ da 6,72 pollici, offre due altoparlanti stereo e la tecnologia di ricarica SUPERVOOC da 33W, abbinata a una potente batteria da 5000mAh.

Display luminoso

OPPO A58 ha un display Sunlight FHD+ da 6,72 pollici, dotato di una luminosità massima di 680 nit e di una risoluzione di 2.400×1.080 pixel con una gamma di colori DCI-P3. Si tratta di uno schermo in grado di restituire colori vividi e i testi nitidi. Inoltre, grazie alle funzionalità All-Day AI Eye Comfort, il display è confortevole per un utilizzo prolungato, sia di giorno sia di notte.

Fotocamera

OPPO A58 è dotato di una fotocamera principale da 50 Megapixel con supporto dell’intelligenza artificiale, abbinata a un obiettivo da 2 Megapixel, utile per gestire al meglio la profondità di campo. Nella parte frontale, invece, c’è una selfie cam 8 Megapixel, che assicura una qualità migliorata nelle videochiamate.

Grazie alle modalità Stylized Nighttime Photography, AI Portrait Retouching e Panorama, OPPO A58 permette agli utenti di realizzare differenti tipologie di foto.

Batteria super

OPPO ha integrato sul suo nuovo smartphone una batteria da 5000mAh che, secondo quanto dichiarato dalproduttore, assicura 32 ore di telefonate, 16 ore di riproduzione video su YouTube e fino a 5 ore di gioco PUBG con una singola carica completa. Lo smartphone è dotato anche di una ricarica flash SUPERVOOC da 33W, che ricarica rapidamente la batteria fino al 100% in soli 75 minuti; una rapida ricarica di 5 minuti assicura 3,39 ore di telefonate.

Inoltre, le funzionalità All-day AI Power Saving si attivano se ci si dimentica di caricare lo smartphone. Con solo il 5% di carica è possibile godere di 91 minuti di telefonate, in quanto OPPO A58 massimizza l’ultimo residuo di batteria per le situazioni di emergenza.

Altoparlanti stereo

OPPO A58 è dotato di altoparlanti Dual Stereo più potenti del 40% rispetto alla generazione precedente. Gli altoparlanti offrono effetti sonori stereo surround immersivi, garantendo una qualità del suono più profonda per le chiamate, i giochi e i video. Inoltre, OPPO A58 introduce anche una modalità Ultra Volume aggiornata che ottimizza il volume degli altoparlanti fino al 300%, consentendo agli utenti di ascoltare facilmente la musica e sentire le chiamate anche in ambienti rumorosi. Tale modalità offre anche la possibilità di aumentare il volume massimo degli auricolari fino al 200% durante le chiamate su WhatsApp e Messenger.

L’hardware di OPPO A58

Lo smartphone è mosso dal processore MediaTek Helio G85, con configurazioni di RAM da 6GB e ROM da 128 GB. Non manca la tecnologia RAM Expansion di OPPO che permette di raddoppiare la RAM disponibile fino a 12GB, una funzione molto utile quando lo smartphone viene utilizzato in maniera particolarmente intensiva. Dal punto di vista software, il Dynamic Computing Engine di ColorOS 13.1 è in grado di programmare con precisione le risorse di calcolo, garantendo un’esperienza più reattiva e fluida nel passaggio da un’app all’altra, ideale per il gioco o il multitasking.

OPPO A58 è certificato IP54 proteggendo lo smartphone da liquidi e polvere.

Prezzo e disponibilità

OPPO A58 è disponibile su OPPO Store e, a breve, su Amazon.it e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici nelle colorazioni Dazzling Green e Glowing Black nella configurazione 6GB+128GB al prezzo di 249,99 euro.