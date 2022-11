Oppo A58, lanciato in Cina il nuovo smartphone con chip Dimensity 700

Senza troppo rumore, è arrivato oggi il nuovo modello di Oppo, ovvero Oppo A58. Andiamo subito a vedere tutte le sue caratteristiche.

L’Oppo A58 ha fatto il suo debutto con il chip Dimensity 700, in tre configurazioni: 6GB/128GB, 8GB/128 GB e infine 8GB/256GB. In tutti e tre i casi è disponibile uno slot MicroSD per aumentare lo spazio di memoria.

C’è poi un display LCD HD+ da 6,56 pollici, con refresh rate da 90 Hz. Nella parte superiore c’è un notch a goccia, che contiene una selfie cam da 8 Megapixel. Per quanto riguarda il resto del comparto fotografico, sul retro c’è una banda che contiene le altre due lenti. Queste sono una lente primaria da 50 Megapixel e una di profondità da 2 Megapixel.

Altre caratteristiche sono la batteria da 5.000 mAh (con ricarica veloce da 33 W), lettore delle impronte laterali, supporto alla connessione 5G e jack per le cuffie da 3,5 mm. L’Oppo A58 arriverà nei colori nero, viola e blu, ad un prezzo di CNY1,699, ovvero €234. Al momento è preordinabile in Cina, e non ci sono ancora informazioni su un rilascio internazionali.