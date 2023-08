OPPO A78 disponibile in Italia: caratteristiche, colori, dotazioni e prezzi

OPPO ha lanciato il suo nuovo modello di smartphone OPPO A78. Il dispositivo, in versione con connettività 4G, si caratterizza per uno schermo AMOLED FHD+, per gli altoparlanti stereo, la ricarica flash SUPERVOOC da 67W e per la batteria da 5.000 mAh. È mosso dal sistema operativo ColorOS 13.1 ed è caratterizzato da un design retrò ultrasottile di grande impatto visivo.

La sezione hardware è composta dal processore Snapdragon 680, che offre prestazioni potenti ma è anche parco di energia. Il telefono presenta una configurazione da 8 GB di RAM + 128 GB di ROM con fino a 1 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo tramite lo slot per schede SD. OPPO A78 è inoltre dotato della tecnologia OPPO RAM Expansion, che può essere utilizzata per convertire temporaneamente lo spazio libero della ROM in un massimo di 8 GB di RAM per consentire al telefono di funzionare in perfetta efficienza durante gli scenari di carico intenso.

Ricarica rapida da 67 W e autonomia “intelligente”

OPPO A78 è dotato della ricarica flash SUPERVOOC da 67W con una batteria da 5000 mAh. Lo smartphone può essere caricato al 100% in circa 44 minuti.

Non manca la tecnologia proprietaria Battery Health Engine di OPPO che contribuisce a prolungare la durata della batteria dello smartphone fino a 1.600 cicli di carica. La funzione Optimized All-Day Charging, inoltre, apprende in modo intelligente le abitudini di ricarica quotidiana degli utenti e regola la velocità di ricarica di conseguenza. Per chi lavora in ufficio e lascia spesso il telefono collegato al caricabatterie per tutto il giorno, la funzione Optimized All-Day Charging permette di interrompere automaticamente la carica della batteria quando raggiunge l’80% della capacità e riprenderla al 100% in tempo per la fine dell’orario di lavoro.

Foto, video e audio

OPPO A78 è dotato di uno schermo AMOLED FHD+ da 6,4″ con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e una frequenza di campionamento al tocco fino a 180Hz. Il display include anche il primo In-Display Fingerprint Unlock su uno smartphone di questa fascia di prezzo, offrendo un migliore equilibrio tra design estetico ed efficienza.

Oltre all’esperienza visiva, OPPO A78 offre un suono surround coinvolgente e cristallino grazie agli altoparlanti stereo e al Real HD Sound 3.0, che offre un suono ottimale regolato per diversi scenari come musica, video e giochi.

Per quanto riguarda la sezione della fotocamera, OPPO A78 è dotato di un sistema che comprende una fotocamera principale da 50 Megapixel coadiuvata da un obiettivo da 2 Megapixel, addetto alla gestione della profondità di campo. Nella parte frontale, invece, un sensore da 8 Megapixel wide.

Tante le funzioni che rendono più facile catturare foto e video di buona qualità. Fra queste, la Dual-View Video che consente di riprendere contemporaneamente dalla fotocamera anteriore e da quella posteriore e di combinare le riprese in un unico fotogramma, opzione che sarà particolarmente gradita dai vlogger.

ColorOS 13.1

ColorOS 13.1 su OPPO A78 è stata progettata per migliorare la comodità e la privacy. Tra le nuove funzioni dell’ultimo ColorOS spicca Screen Translate, che utilizza Google Lens per tradurre il contenuto di un’intera schermata con un solo clic dalla barra laterale. Grazie al supporto per la traduzione intelligente tra 105 lingue, Screen Translate può essere utilizzato anche per tradurre testi basati su immagini. Inoltre, Auto Pixelate è in grado di riconoscere e pixelare automaticamente le informazioni sensibili come le foto del profilo e i nomi nelle schermate delle chat con un solo clic.

ColorOS 13.1 include la funzionalità Private Safe aggiornata con l’Advanced Encryption Standard (AES) per mantenere i file privati crittografati e archiviati in una directory privata con un livello di sicurezza superiore. È stato inoltre aggiunto. 5-Grade Access Control per offrire agli utenti un controllo completo su chi può vedere i loro dati e quando.

Prezzo, colori e disponibilità sul mercato

OPPO A78 5G è disponibile su OPPO Store e, a partire dai prossimi giorni, su Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici nelle colorazioni Aqua Green e Mist Black, nella configurazione 8GB+128GB adl prezzo di 299,99 euro.