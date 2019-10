Oppo A9 2020 ufficiale in Italia a 249€

OPPO ha appena annunciato un nuovo smartphone di fascia media dal nome A9 2020 dedicato ai millennials. Questo combina un design accattivante con ottime prestazioni fotografiche e una batteria sopra la media. Il telefono è stato annunciato all’inizio di questo mese e da oggi è disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale.

Design

OPPO A9 2020 propone un design premium che presenta un retro sfumato 3D con un’attraente finitura in vetro. L’impostazione della quad-camera si trova verticalmente accanto al flash LED. C’è anche un sensore di impronte digitali rapido dove il logo OPPO è posizionato poco sotto. La connettività vanta uno slot dual-sim che ospita anche una scheda microSD esterna (fino a 256 GB). Presente all’appello anche un jack per le cuffie e una porta di ricarica di tipo C che supporta anche la ricarica rapida.

Sulla parte anteriore è presente uno schermo 6,53″ HD+ Sunlight con una risoluzione di 1.600 × 720 pixel, rapporto di 20:9 con una percentuale di display occupato rispetto alla superficie pari al 89%.

Per la fotografia, OPPO A9 2020 racchiude 5 fotocamere alimentate dall’intelligenza artificiale che includono un sensore primario da 48 Megapixel, un sensore ultra-wide da 8 Megapixel, un sensore monocromatico da 2 megapixel e un’altra unità di profondità da 2 megapixel.

Le modalità con cui migliorare gli scatti includono ritratto, panorama, HDR, modalità ultra grandangolare, rallentatore, colori abbaglianti, modalità ultra notturna e time-lapse.

All’interno, OPPO A9 2020 è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 665 e viene fornito con Android 9 Pie insieme alla personalizzazione ColorOS 6.0.1. A supporto troviamo poi 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Infine, viene fornito con una batteria da 5000 mAh che garantisce autonomia per tutto il giorno.

Uscita e prezzo

OPPO A9 2020 è disponibile in Italia al prezzo di 249€ in due colorazioni: Marine Green e Space Purple.