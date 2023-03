OPPO annuncia A1x, il modello super economico dalla grande batteria

OPPO ha appena presentato una nuova soluzione di smartphone a costo basso, ma senza sacrificare troppo quelle che sono le caratteristiche importanti. Si tratta dell’OPPO A1x. Andiamo a vedere le sue caratteristiche.

Com’è ovvio, la soluzione low cost non ha la stessa ricercatezza nel design di altri modelli. Impiega tuttavia uno schermo LCD da 6,56 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz. Sotto il cruscotto c’è invece un processore Dimensity 700, con 6/8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Il comparto fotografico è piuttosto standard per un dispositivo di questa fascia. C’è infatti una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 Megapixel e sensore di profondità da 2 Megapixel; la selfie cam è invece da 5 Megapixel.

Come sempre si conclude con la batteria, da 5.000 mAh con ricarica da 10 W, e il sistema operativo ColorOS 12.1. OPPO A1x è disponibile nelle colorazioni Blue e nero: costerà in 1.399 yuan (185€) per la variante da 6/128 GB, passando al prezzo di 1.599 yuan (215€) per quella da 8/128 GB.