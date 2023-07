OPPO annuncia gli auricolari Enco Air3 e Enco Air3 Pro

OPPO ha annunciato il lancio dei suoi nuovi auricolari wireless, gli OPPO Enco Air3 e Enco Air3 Pro. Dotati di avanzate tecnologie audio, gli auricolari offrono un’esperienza di ascolto coinvolgente e di alta qualità. I dispositivi si distinguono per il modulo DSP, il diaframma in fibra di bambù e l’ANC adattivo, che assicurano un suono naturale e dettagliato, una cancellazione attiva del rumore e un’autonomia prolungata. Scopriamo tutte le funzionalità che rendono OPPO Enco Air3 e Enco Air3 Pro un’opzione ideale per gli amanti della musica.

Enco Air3: una qualità audio superiore e un design elegante

Gli auricolari OPPO Enco Air3 sono progettati per offrire un’esperienza audio di alta qualità. Le unità driver dinamiche extra-large e il modulo DSP con una potenza di calcolo superiore creano un campo sonoro surround senza precedenti. Il diaframma da 13,4 mm spinge il doppio dell’aria rispetto ai diaframmi tradizionali, fornendo bassi profondi e voci chiare. La potenza di elaborazione del DSP Cadence HiFi5 offre una qualità audio più accurata e un’efficienza energetica superiore. Inoltre, gli auricolari supportano OPPO Alive Audio, che fornisce un suono surround di livello cinematografico, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Il design è ispirato ai gioielli, con una custodia traslucida che permette di visualizzare gli auricolari. La custodia si apre facilmente e gli auricolari sono mantenuti saldamente in posizione grazie ai magneti. Gli auricolari sono leggeri e comodi da indossare per lunghe sessioni di ascolto. Inoltre, sono classificati IP54, rendendoli resistenti agli spruzzi d’acqua.

Enco Air3 Pro: diaframma in fibra di bambù e l’ANC adattivo

Enco Air3 Pro sono i primi auricolari al mondo ad utilizzare un diaframma in fibra di bambù. Questo diaframma innovativo offre un suono ad alta risoluzione, superando i confini dell’audio in cuffia. Il diaframma in fibra di bambù è leggero, rigido ed elastico, consentendo una risposta rapida ai cambiamenti del suono, una minore distorsione e una riduzione del rumore. La trasmissione ad alta risoluzione LDAC garantisce prestazioni acustiche di alta qualità.

Gli auricolari offrono anche l’ANC adattivo da 49dB, certificato TÜV Rheinland, che gestisce efficacemente il rumore ambientale per un’esperienza di ascolto silenziosa e confortevole. La funzione Transparent Mode consente di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante senza dover rimuovere gli auricolari.

Entrambi gli auricolari supportano la connessione a due dispositivi contemporaneamente, consentendo di passare facilmente da un dispositivo all’altro. Offrono anche una durata della batteria prolungata: gli Enco Air3 possono essere utilizzati in modo indipendente per un massimo di 6 ore e gli Air3 Pro per 7 ore, entrambi con la custodia di ricarica che fornisce ulteriori ore di utilizzo.

Uscita e prezzo

Enco Air3 sono disponibili a partire da oggi nei colori Glaze White e Misty Purple, mentre Enco Air3 Pro sono disponibili nelle colorazioni White e Green. Il prezzo consigliato al pubblico per gli Enco Air3 è di 69,99 euro, mentre per gli Enco Air3 Pro è di 89,99 euro.