OPPO annuncia il piano di rilancio e riporta in Europa gli smartphone flagship Find X

Una serata in una suggestiva location sul lungomare di Barceloneta, fra yacht ormeggiati e una leggera brezza fresca che, con il passare delle ore, si è fatta più dolce.

Soprattutto quando sul palco è salito Bingo Liu, CEO di OPPO Europe che, con comprensibile entusiasmo, ha annunciato i piani di rilancio del brand, frenato negli ultimi mesi dalle vicende legali con Nokia, legate ad alcuni brevetti del 5G, che avevano costretto l’azienda a ridurre o a fermare la distribuzione dei propri prodotti in strategici Paesi dell’Europa, come Francia e Germania.

Acqua passata, perché ora OPPO e Nokia hanno firmato un accordo che mette fine e tutte le querelle legali in ogni Paese e consente al produttore cinese di ripartire.

Come? Innanzittutto con una dichiarazione di Bingo Liu che, se oggi pare scontata, in realtà non lo era fino a qualche mese fa. «Non lasceremo l’Europa, non lasceremo i consumatori europei senza i nostri prodotti, anzi, raddoppieremo gli sforzi per tornare con maggiore forza sul mercato».

Applausi. Ma non finisce qui. Il primo modello ad arrivare nelle prossime settimane sarà Reno 11 F, al quale seguiranno poi – più in là – ma questo Liu non l’ha detto (parlano le indiscrezioni), Reno 12 e Reno 12 Pro.

Ma la chiccha e, se vogliamo, la news della serata e quella più attesa dagli appassionati di OPPO, è quella del ritorno della serie top di gamma Find X, che mancava (almeno nei canali ufficiali) dall’Italia e dall’Europa da due anni. L’ultimo modello ad arrivare era stato il Find X5, poi più nulla.

Find X6 e Find X7 sono rimasti confinati alla Cina, mentre il Find X8, secondo indiscrezioni bene accreditate, atterrerà sui nostri mercati, dopo l’estate, quasi sicuramente in tempo per la campagna natalizia.

Si è parlato anche dei modelli di intelligenza artificiale che permeeranno i nuovi prodotti di OPPO, fra cui la nuova generazione di Air Glass 3 che attingeranno a un modello di IA generativa chiamato AndesGPT parte del quale funzionerà in locale sui dispositivi, ma i cui sviluppi più completi si avvarranno anche del cloud.

Ma la bomba, quella del ritorno degli smartphone Find X era ormai stata sganciata, e il conto alla rovescia per rivederli in Europa e in Italia già partito.

E la brezza di Barceloneta si è fatta ancora più tipedia.