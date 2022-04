Oppo canta con Elodie nella nuova campagna Empower Every Moment

Empower Every Moment ossia “Cattura al meglio ogni momento”: è il claim scelto da Oppo per la sua nuova la campagna dedicata alla gamma di smartphone Find X5 Series.

Il concept creativo dello spot incarna i valori chiave che accompagnano i nuovi smartphone della serie flagship Oppo Find X5: una gamma che, grazie al suo comparto fotografico d’eccellenza e al display capace di riprodurre fino a 1 miliardo di colori differenti, consente di catturare tutto ciò che avviene durante il giorno, ogni istante della nostra vita.

A fare da colonna sonora della campagna è “Bagno a mezzanotte”, il nuovo singolo di Elodie.

“Lo spot della campagna Empower Every Moment è un viaggio nella vita di tutti i giorni, che trova in OPPO Find X5 Series e nelle sue innovative feature tecnologiche un alleato per potenziare e valorizzare ogni momento”, spiega Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia. “Incarnando la volontà di OPPO di offrire agli utenti un’esperienza d’uso oltre le aspettative, per catturare i momenti indimenticabili della vita quotidiana, la nuova campagna mira a far conoscere a sempre più persone i nuovi smartphone OPPO Find X5, che stanno già riscontrando un notevole successo tra il pubblico e la critica.”