OPPO chiude la divisione chip: addio a MariSilicon

OPPO è un’azienda famosa non solo per gli smartphone, ma anche per i propri chip. Dal 2021 infatti la compagnia ha prodotto la serie di processori MariSilicon, usati nei propri dispositivi. Purtroppo oggi Zeku, la divisione hardware di OPPO, ha annunciato la chiusura.

Le motivazioni citate per l’estremo atto riguardano l’incertezza nell’economia globale e nel settore degli smartphone. Si è trattata di una decisione difficile, e i licenziamenti sono stati molti, ma per la compagnia sembrerebbe essere stata inevitabile.

Pare che sia tutto successo molto rapidamente, dato che appena qualche settimana fa Zeku pubblicava un annuncio di ricerca del personale. OPPO ha tenuto ha precisare che ciò non influirà in alcun modo sui dispositivi che usano MariSilicon: semplicemente non ne saranno fatti di nuovi.

Stando ad alcuni dati, OPPO avrebbe speso circa 1,4 miliardi di dollari nello sviluppo di custom chip. La perdita di MariSilicon quindi sarà un bel colpo per la compagnia, nonché per il mondo tecnologico in generale.