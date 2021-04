Oppo – in collaborazione e partnership con Vodafone, Qualcomm ed Ericsson – ha acceso la prima rete commerciale 5G SA (Standalone Architecture) in Germania.

Gli utenti di Dusseldorf, Munster e Lipsia saranno i primi europei a beneficiare della copertura 5G SA. Si tratta di una tecnologia di rete che rende il 5G completamente indipendente dal 4G e assicura una latenza molto più bassa di 1 ms rispetto al 5G NSA (non stand alone) che deve fare i conti con una latenza di circa 20 ms.



La modalità standalone utilizza solo ed esclusivamente i ripetitori 5G per il transito delle comunicazioni e delle informazioni di canale, e non utilizza neppure in parte l’infrastruttura di rete LTE.



Oppo continuerà la sua collaborazione con i suoi partner per portare le velocità 5G più elevate su un’ampia gamma di dispositivi. Al momento, dopo un aggiornamento software, la qualità della nuova rete potrà essere sperimentata su tutta la nuova gamma Find X3 Serie, che comprende Find X3 Pro, Find X3 Neo e Find X3 Lilte.