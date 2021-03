OPPO Crew: come entrare a far parte della nuova community

OPPO inaugura la OPPO CREW, una community dedicata a coloro che vogliono condividere la propria passione per la tecnologia e per il brand.

Da oggi fino al 31 dicembre 2021 il produttore cinese porterà avanti un’attività di ricerca di persone entusiaste, comunicative e creative che possano entrare a far parte della OPPO Crew.

Candidarsi è semplice: basta compilare il form disponibile al sito web https://oppocrew.it/, raccontare le proprie passioni e perché si vuole diventare un membro della CREW. Solo i canditati che sapranno distinguersi meglio per spirito creativo, energia di condivisione, conoscenza del brand e del mondo tech, potranno superare le selezioni e diventare membri ufficiali della CREW.

“L’obiettivo della OPPO CREW è di creare un gruppo di appassionati che possa diventare un punto di riferimento per chi ama la tecnologia e il mondo OPPO. I membri che entreranno a far parte del programma potranno diventare una delle voci del brand, realizzando contenuti creativi, coinvolgenti e unici da condividere con i propri follower. Insieme alla OPPO CREW vogliamo creare un processo di inclusione a tutto tondo nel mondo innovativo e creativo di OPPO e rendere la partecipazione dei nostri fan più attiva, entusiasmante e appassionante”, commenta Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer di OPPO Italia.

Chi entra nella OPPO Crew avrà l’opportunità diraccontare l’universo dell’azienda ai propri follower. Durante tutto l’anno, infatti, i membri della Crew sono chiamati a condividere la propria passione per la tecnologia e per i prodotti OPPO, attraverso contenuti creativi come news, video, review e scatti fotografici da pubblicare sui propri social media con l’hashtag #OPPOCrew e di creare engagement sulle ultime innovazioni tecnologiche del marchio.

Chi si unirà alla OPPO Crew riceverà un kit di benvenuto con gadget e merchandising targati OPPO e avrà l’opportunità di provare in anteprima i prodotti del brand, seguire training ufficiali da parte dell’azienda e partecipare a eventi unici. Inoltre, i crewers potranno diventare anche i protagonisti dei numerosi OPPO fan meet che si terranno su tutto il territorio italiano.