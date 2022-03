OPPO è il produttore più venduto in Cina. Di Apple il modello più gettonato negli ultimi mesi

L’iPhone 13 di Apple è stato il modello più venduto in Cina nel mese di gennaio con 2,3 milioni di pezzi, secondo i dati di CINNO Research.

Si tratta del quarto mese consecutivo in cui il modello 13 base dell’azienda di Cupertino è in cima alle classifiche di vendita (così come accaduto da ottobre a dicembre dello scorso anno). Erano sei anni che ciò non accadeva e cioé che un iPhone fosse in testa a tale classifica.



L’iPhone 13 ha rappresentato una fetta significativa di tutte le vendite di Apple a gennaio in Cina: l’azienda ha infatti distribuito 5,1 milioni di unità in totale. Si tratta di un aumento dell’11,4% rispetto al gennaio dello scorso anno. Il mercato cinese è in linea con i numeri dello scorso anno (+0,4%), ma è cresciuto del 38,6% rispetto a dicembre (il 1° febbraio prende il via la festa di primavera, la più importante della Cina). Nel Paese sono stati venduti 30,87 milioni di smartphone.

Oppo guida la classifica

Il mercato è guidato da Oppo con 5,4 milioni di unità vendute, in calo di oltre il 20% rispetto a gennaio dello scorso anno. I modelli più venduti sono stati l’Oppo Reno 7 5G (in versione cinese, ovviamente) e l’Oppo A56 5G. vivo (esclusi i telefoni con marchio iQOO) è al secondo posto, appena davanti a Honor. Anche vivo vede le sue vendite scendere del 13,2%, mentre Honor è in crescita e ha più che triplicato le vendite di gennaio rispetto allo scorso anno. Huawei esce dalla Top 5.

Il modello vivo più venduto è stato il vivo S12. Per quanto riguarda Honor, diversi modelli sono entrati nella Top 10: Honor 60, Honor X30, Honor Play 30 Plus e Honor Play 20. La serie Magic4 (svelata al MWC 2022 pochi giorni fa) dovrebbe, secondo gli analisti, aumentare ulteriormente la crescita di Honor.

Xiaomi scivola al 5° posto con un calo del 12,7% rispetto allo scorso anno con vendite per 4,4 milioni di unità.