OPPO e Qeeboo lanciano una capsule collection dedicata al pieghevole Find N2 Flip

OPPO e Qeeboo, brand italiano di design fondato da Stefano Giovannoni, hanno presentato ieri sera, nello showroom Qeeboo di via Crocefisso a Milano, un’esclusiva capsule collection di cover e wallpaper dedicati allo smartphone pieghevole Find N2 Flip.

L’obiettivo dei due brand è il medesimo: risvegliare le emozioni, l’immaginazione e la creatività attraverso il design.

La serie di cover personalizzate e gli esclusivi wallpaper per il display esterno sono caratterizzati dall’iconico design di Qeeboo, donano ulteriore vivacità a OPPO Find N2 Flip e una ricca esperienza personalizzabile.

Le cover pop

La collaborazione dà vita a quattro cover pop, caratterizzate dalle iconiche e vivaci grafiche di Qeeboo, come il royal blue di Kong, simbolo di famiglia e protezione; il giallo zafferano del cactus Saguaro, rappresentazione della forza e della perseveranza; il verde fluo di Rabbit, elemento d’amore e buon auspicio e infine l’orange di Scottie, rassicurante e fedele compagno a quattro zampe. L’accessorio protegge lo smartphone e i wallpaper animati impreziosiscono il display esterno, esaltandone il design conferendogli un aspetto ancora più distintivo.

“OPPO e Qeeboo condividono il coraggio di osare proponendo prodotti capaci di esprimere al meglio la propria identità e il proprio stile. Le cover realizzate per il nuovo OPPO Find N2 Flip ci hanno permesso di giocare con i colori e l’ironia di alcuni dei nostri oggetti più iconici che hanno contribuito alla notorietà di Qeeboo nel mondo. Ho trovato molto divertente e stimolante animare alcune delle nostre creazioni più iconiche per offrire uno spunto nuovo e inaspettato ai nostri consumatori” dichiara Stefano Giovannoni, Creative Director & Founder di Qeeboo.

I wallpaper

La collaborazione non si limita alla realizzazione di cover protettive per il device: Qeeboo ha ideato anche dei wallpaper con GIF animate per il display esterno per enfatizzare i connotati emozionali delle sue icone. OPPO Find N2 Flip accoglie nel più innovativo display esterno di qualsiasi telefono flip le mascotte del brand, veri e propri compagni di avventura da portare sempre con sé. Averli è semplicissimo: basta scaricare gli sfondi tramite un link disponibile nelle pagine dedicate di OPPO Store e Qeeboo e, una volta effettuato il download, i wallpaper saranno visibili nella galleria del proprio smartphone e pronti per essere impostati come sfondo.

Oppo Find N2 Cover Screen Design Awards

La collaborazione tra i due brand mostra come sia possibile dare vita a creazioni uniche su OPPO Find N2 Flip e sul suo ampio e distintivo display esterno, realizzato per avere accesso alle funzionalità più importanti, ma anche più spazio per l’immaginazione.

OPPO ha colto l’occasione per collaborare con le principali università di design: la NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, e UDIT University School of Design and Technology di Madrid per lanciare l’”OPPO Find N2 Flip Cover Screen Design Awards”. Il concorso europeo invita i giovani talenti del futuro a liberare la loro creatività e a progettare i futuri sfondi statici o dinamici che saranno resi disponibili per OPPO Find N2 Flip. I progetti verranno valutati da una giuria presieduta da Stefano Giovannoni, Creative Director & Founder di Qeeboo, che, insieme a OPPO e alle università di design sceglierà i vincitori del contest. I partecipanti possono trovare informazioni dettagliate sulla pagina ufficiale del concorso: https://www.oppostore.it/collections/oppoxqeeboo

Find N2 Flip: uno smartphone innovativo

Le cover di Qeeboo elevano l’esperienza di OPPO Find N2 Flip, già unica nel suo genere grazie alle innovative caratteristiche del device, rendendolo ancora più iconico e diventando la cornice ideale per l’esclusivo display esterno.

Lo smarpthone foldable a forma di conchiglia, lanciato lo scorso 15 febbraio, sta raccogliendo feedback positivi da parte dei media e degli utenti. Offre un display esterno da 3,26 pollici, il più grande nel segmento flip, ha una solida batteria da 4300 mAh con ricarica SUPERVOOC da 44W e un display nel quale le due semiscocche si chiudono in modo simmetrico, senza lasciare alcuno spazio fra di loro.

Il dispositivo monta un sistema di fotocamere flagship co-sviluppato in collaborazione con Hasselblad, che garantiscono performance fotografiche e video professionali con la comodità di uno smartphone.

Info e disponibilità in Italia

Dal 17 aprile fino al 18 giugno, con l’acquisto di OPPO Find N2 Flip su OPPO Store e presso i principali rivenditori si riceverà in bundle la propria cover Qeeboo. A partire da questa data è inoltre possibile personalizzare il display esterno con dei wallpaper con GIF animate, scaricandoli gratuitamente tramite un link disponibile sulle pagine dedicate di OPPO Store e Qeeboo. Ulteriori informazioni sono disponibili su: https://www.oppostore.it/collections/oppoxqeeboo