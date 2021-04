OPPO ha lanciato Enco Air, auricolari true wireless stereo con cancellazione intelligente del rumore (ANC).

I nuovi auricolari si contraddistinguono per le sonorità HD e offrono un’autonomia d’ascolto di 24 ore.

OPPO Enco Air possono essere comandati con semplici gesture: con un leggero touch dell’asticella dell’auricolare si interrompe lo streaming musicale, si risponde alle chiamate in arrivo o si attiva l’assistente vocale.



Gli auricolarisi presentatno con un design elegante e sono dotati di una speciale custodia traslucida che dona un tocco minimal al device.

La cancellazione del rumore

Una delle caratteristiche più ricercate negli auricolari true wireless di nuova generazione è la cancellazione del rumore: gli OPPO Enco Air sono dotati di un Dual-mic con funzionalità AI per la cancellazione intelligente del rumore in chiamata. Il microfono situato sopra l’asticella degli auricolari raccoglie il rumore ambientale, mentre quello posto al di sotto si occupa della raccolta della voce: i due microfoni lavorano insieme per raccogliere voci precise, rilevano il rumore che circonda chi li indossa in tempo reale e restituiscono suono più chiaro possibile.

Simulando il sistema uditivo binaurale umano, gli OPPO Enco Air tracciano la voce umana e la separano dal rumore di fondo in tempo reale, per chiamate dalla qualità naturale.

OPPO ha lavorato per realizzare driver sintonizzati specificamente per bassi profondi, medi e acuti nitidi: inoltre, le cuffie possiedono l’Advanced Audio Coding che migliora la qualità del suono senza perdere dettagli e ottenendo massima nitidezza.

Grazie alla batteria da 440mAh l’utente può godere fino a 24 ore d’ascolto continuato delle proprie playlist musicali preferite e 15 ore di conversazione con una sola ricarica. OPPO Enco Air sono supportate dalla tecnologia di ricarica veloce che in soli 10 minuti offre ben 8 ore consecutive di ascolto.

Come tutti gli auricolari top di gamma, grazie al Bluetooth 5.2, i dispositivi dialogano simultaneamente con lo smartphone, ricevendo il segnale allo stesso tempo su entrambi gli auricolari così da assicurare e mantenere una connessione più stabile e una qualità audio delle telefonate migliore.

Per gestire al meglio gli aggiornamenti software di OPPO Enco Air, è possibile scaricare l’applicazione HeyMelody, disponibile gratuitamente su Google Play Store.

Disponibilità e prezzo

Gli auricolari OPPO Enco Air saranno disponibili nelle prossime settimane in Italia su Amazon.it e nei negozi di elettronica di consumo, nelle colorazioni White e Black, al prezzo di 99,90 euro.