OPPO Enco Air2: qualità audio e cancellazione del rumore a 69 euro

OPPO lancia oggi OPPO Enco Air2, i nuovi auricolari Bluetooth true wireless dotati di driver dinamico da 13,4 mm e con un prezzo da entry-level.

Con un design originale caratterizzato dalla custodia translucida ereditato dal modello precedente, una batteria di lunga durata e una bassa latenza binaurale con trasmissione Bluetooth 5.2 certificata dal TÜV Rheinland, OPPO Enco Air2 promettono qualità audio, eleganza e performance di alto livello.

Drivere da 13,4 mm

OPPO Enco Air2, come detto, utilizzano un driver da 13,4 mm con diaframma titanizzato in materiale misto, e assicurano bassi profondi e vibranti, medi cristallini e alti brillanti. È presente, inoltre, un bass booster che migliora ulteriormente le prestazioni dei bassi.

Gli utenti potranno onoltre fruire di due nuovi effetti sonori Enco Live: Bass Boost e Clear Vocals.

Il design

Le cuffie si caratterizzano per linee eleganti e originali, dispongono di una custodia con la parte superiore traslucida, sono leggere (pesano soli 3,5g) e una applicano una minima pressione contro il canale uditivo, così da prevenire ogni minimo fastidio. Le cuffie sono infatti del tipo open-fit, quindi si appoggiano al padiglione auricolare senza chiuderlo del tutto.

OPPO Enco Air2, secondo quanto dichiara il produttore, garantiscono la riproduzione musicale fino a 4 ore senza la custodia di ricarica, ma se usati insieme ad essa, arrivano fino a 24 ore. I nuovi auricolari sono dotati di tecnologia Bluetooth 5.2 binaurale a bassa latenza che permette di ricevere il segnale in simultanea su entrambi gli auricolari e mantenere così una connessione più stabile durante la visione di video o una sessione di gaming, e una migliore qualità audio delle telefonate.

Gli utenti sono in grado di attivare la Game Mode con un triplo tocco, entrando immediatamente in modalità a bassa latenza: una soluzione progettata per migliorare i problemi di sincronizzazione tra audio e video durante il gaming. Grazie a queste tecnologie avanzate, che permettono risultati simili agli auricolari con cavo, le OPPO Enco Air2 hanno ricevuto il TÜV Rheinland High Performance and Low Latency Certificate.

Cancellazione del rumore

Per quanto riguarda la qualità audio in chiamata, le nuove cuffie sono dotate di cancellazione del rumore con Intelligenza Artificiale, per assicurare un ascolto ottimale anche negli ambienti più rumorosi. Gli auricolari dispongono, inoltre, di controlli smart touch: attraverso diversi tipi di tocco si accede alle funzioni di controllo e se in possesso di uno smartphone OPPO, fungono anche da strumento di controllo remoto della fotocamera.

Prezzi e disponibilità

A partire da oggi fino al 23 maggio, OPPO Enco Air2 sono disponibili, nella colorazione White, in preordine su OPPO Store, insieme a OPPO Band Sport a 69,99 euro.

Gli auricolari saranno disponibili nei prossimi giorni anche su Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica di consumo.